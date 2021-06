¿Por qué hay gente contagiada con COVID-19 después de haberse vacunado?

El doctor John González, inmunólogo y coordinador del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad de Los Andes, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre la posibilidad de contagiarse con COVID-19 a pesar de estar vacunados.

“La vacuna es lo único que tenemos para salir de esta pandemia, lo que hará es prevenir de enfermarnos gravemente y de no caer a hospitalización, pero la protección no es 100%”, comentó el experto, quien además explicó los casos por lo que pueden ocurrir los contagios.

Le puede interesar:

“Al principio de la vacunación la gente salía muy pronto después de la primera dosis y los picos estaban muy altos, por eso hubo mucha reincidencia; había que esperar dos semanas y seguirse cuidando. También las vacunas tienen una restricción poblacional y genéticas que están en estudio, y la otra razón es que hay personas con enfermedades asociadas muy graves”, añadió.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de poder mezclar las vacunas de diferentes laboratorios: “Desde el punto de vista científico no se debería mezclar hasta que no se hagan los estudios, no obstante, en algunos países europeos que suspendieron el uso de algunas vacunas, las están combinando, los estudios han sido controversiales, pero sabemos que en un futuro se podrán mezclar, será secuencialmente”.