El Pulso del Fútbol, 7 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de mañana en las Eliminatorias, entre Colombia y Argentina. César dijo: “Mañana se viene el partido entre Colombia y Argentina, primero con público, de las actuales Eliminatorias. No va a ser igual al partido frente a Perú, así Argentina venga sin jugar tan bien, solo le hemos podido ganar un partido en Barranquilla”. Sobre el tema Óscar agregó: “Quiero que quede claro que no me arrepiento de ninguna de las coas que dije sobre Reinaldo Rueda en este programa, porque dije la verdad y lo critiqué. Pero tampoco me arrepiento de decir que fue la figura en el partido contra Perú”.

Otro de los temas tuvo que ver con el partido que había sido aplazado en varias ocasiones entre Cali y Tolima, en los cuartos de final de la liga colombiana. Óscar manifestó: “Fue increíble lo que le sucedió al Cali, que le empezó ganando al Tolima en el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana. Deberían pedir la renuncia del presidente del equipo y también del técnico”. Por su parte César complementó: “Cuando el partido se puso 2-0 a los 32 minutos del partido entre Cali y Tolima, yo si pensé que los tolimenses estaban bastante liquidado”.

