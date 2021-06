El Pulso del Fútbol, 4 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria de Colombia como visitante ante Perú, en una nueva fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. César dijo: “Ganó la Selección Colombia y lo hizo muy bien, aunque, ante una pobre Perú. Hay que destacar todos los aciertos y sorpresas en la nómina titular por parte del técnico Reinaldo Rueda”. Sobre el tema Óscar agregó: “He sido muy claro y contundente en mis criticas a Reinaldo Rueda, no me arrepiento de nada. Pero quiero felicitar a Reinaldo Rueda, porque así es el periodismo que me enseñaron”.

Otro de los temas tuvo que ver nuevamente con la desconvocatoria de James Rodríguez y el análisis de su ausencia en el partido de ayer. César manifestó: “Antes del partido coincidimos con Óscar, que si ganábamos no íbamos a decir que no necesitamos a James Rodríguez y que si perdíamos era porque no había estado James”. Por su parte Óscar complementó: “James no le hizo falta anoche a la Selección Colombia, pero yo no soy adivino, para saber si le hará falta frente a la Selección Argentina”.

