¿Está cerca Milton Giménez de reforzar a Independiente Santa Fe?

Milton Giménez, delantero de Central Córdoba, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre la posibilidad de reforzar a Independiente Santa Fe. El nombre del delantero argentino ha surgido como una posibilidad para el cuadro 'Cardenal' recientemente.

"Estoy sorprendido, no me esperaba esto. No he recibido ninguna comunicación", comentó el atacante de 24 años al ser interrogado por algún diálogo con el equipo capitalino.

Giménez añadió que estuvo cerca de llegar a Independiente Medellín en el pasado; no obstante, esa posibilidad terminó diluyéndose.

Sobre su situacón contractual, explicó: "Tengo contrato a préstamo con Central Córdoba hasta diciembre y luego queda el contrato con Atlanta que es hasta el 2022".

Ante la falta de gol en el recién terminado semestre, Santa Fe se ha propuesto buscar reforzar su ataque para el próximo año, surgiendo el nombre del delantero como una alternativa.

Una de las opciones para vincularlo sería usar a Dixon Rentería como moneda de cambio, defensor que se marchó a préstamo al equipo argentino en el presente año.

Sobre esto, manifestó Giménez: "La verdad no sabía nada, parece una buena negociación. Sí me gustaría ir, es un club muy grande en Colombia y realmente estaría bueno. He hablado cosas con Dixon (Rentería) y me ha dicho que es un club muy lindo".

Durante su primera temporada en la máxima división del fútbol argentino, Milton Giménez disputó 10 partidos con Central Córdoba y convirtió cinco anotaciones.

Entre los jugadores que saldrán de Santa Fe se encuentran Daniel Giraldo, Sherman Cárdenas, Jeisson Palacios y Luis Manuel Seijas.