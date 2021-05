"Estados Unidos no debe retirar apoyo a Colombia": Albio Sires

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Albio Sires, congresista norteamericano demócrata y representante a la Cámara por el estado de New Jersey, habló sobre la situación actual de Colombia.

"Creo que en ningún momento Estados Unidos debe retirar el apoyo a Colombia"; aseguró el congresista.

Afirmó que Colombia debe seguir resolviendo su situación y seguir con los concesos que ha hecho el presidente Iván Duque.

Frente a la intervención del ESMAD en las manifestaciones del país y la comparación con la intervención de la Guardia Nacional en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el congresista dijo: "En el asalto al Capitolio, que nadie esperaba, la Guardia Nacional fue necesaria porque atacaron a todos los guardias en el Capitolio. En Colombia se ha hecho lo mismo y lo mismo qué pasó aquí, que habían grupos criminales interesados en crear violencia, pasa en Colombia, hay grupos que se aprovechan para cometer actos criminales y a eso reacciona el presidente Duque".

Frente a la expulsión de rusos en Colombia aseguró que Rusia está fomentando los problemas en Colombia: "En Colombia, lo rusos nada bueno están haciendo, en mi opinión están fomentando problemas para colombianos, además están cerca a Venezuela y a Cuba. Están tratando de hacerle daño al gobierno de duque. Expulsar 100 rusos es la más grande prueba. Nada bueno los rusos están haciendo".