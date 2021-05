El Pulso del Fútbol, 25 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actualidad física de varios jugadores de la Selección Colombia, de cara a las próximas fechas de las Eliminatorias. Óscar dijo: “Me causa curiosidad que los médicos que tratan a los deportistas colombianos no logran dar con las razones, James, Mina y Falcao no logran salir de sus problemas físicos”. Sobre el tema César agregó: “Eso es poner en tela de juicio a los médicos y yo no estoy de acuerdo. No podemos hablar sobre el tema, porque no tenemos los conocimientos médicos”.

Otro de los temas tuvo que ver con los clubes colombianos que participan esta semana en la Copa Libertadores y sus posibilidades de clasificar a la segunda ronda. Óscar manifestó: “Hoy juegan Santa Fe y Junior, no estoy de acuerdo con un oyente que decía que Junior se deje ganar de Santa Fe, pero hay una deuda pendiente en la que el club barranquillero eliminó al cardenal en la liga colombiana”. Por su parte César complementó: “Nacional ya está en Santiago para jugar mañana contra la Universidad Católica y espera clasificar a la segunda ronda. Veo que entre los tres equipos que pueden clasificar, el que la tiene más difícil es el América”.

