Mi Banda Sonora con Pilar Quintana

Pilar Quintana es una de las referencias narrativas de nuestra literatura colombiana. Se ha destacado por publicar novelas como La Perra, Cosquillas en la Lengua y Los Abismos. En el 2021 fue galardonada por los Premios Alfaguara por esta última.

Es una mujer que desde niña se sale de la norma. Una mujer que cuestiona, expresa, habla y rompe con los límites de la censura.

Creció en Cali, donde estuvo marcada por la salsa y el rock. Estudió Comunicación Social en Bogotá, recorrió el mundo y vivió durante 9 años en la selva del Pacífico Colombiano.

“Cuando la novela tiene una protagonista mujer, decimos que es literatura femenina. ¿Por qué? Si nosotras también somos seres humanos. Mis temas no son temas femeninos, son temas humanos", dijo Pilar Quintana en 'Mi Banda Sonora'.

A través de canciones, conocimos las historias de la escritora colombiana. Conozca aquí su lista musical:

San Fernando - Lucho Bermúdez

El Manisero - Antonio Machín

Pachito Eché - Benny Moré

Cómo fue - Benny Moré

Gitana - Willie Colón

De qué callada manera - La Sonora Ponceña

La rebelión - Joe Arroyo

Sonido bestial - Richie Ray y Bobby Cruz

El cantante - Héctor Lavoe

Las tumbas - Ismael Rivera

Te busco - Celia Cruz

Mujer divina - Joe Cuba

Be My Baby - The Ronettes

Don't Be Cruel - Elvis Presley

Love Me Tender - Elvis Presley

People are Strange - The Doors