Mi Banda Sonora con Gian Marco

Gian Marco Javier Zignago Alcover es el nombre completo del cantante y compositor Gian Marco. Nació en Lima, Perú y es hijo de la actriz Regina Alcover y el músico Javier Zignago.

A lo largo de su carrera, ha obtenido grandes reconocimientos como el Grammy Latino al Mejor Álbum Cantautor y Mejor Voz en los años 2005, 2011 y 2012.

Ha sido un artista destacado no solo por su capacidad vocal sino también por la creatividad y composición.

“A todos los artistas emergentes les digo: agarren su guitarra y salgan a la calle. Experimenten, no tengan miedo y, sobre todo, controlen su capacidad de frustración”, afirmó en Mi Banda Sonora.

El compositor y cantante peruano compartió con los oyentes de 'A vivir que son dos días' las anécdotas que han marcado su vida. Conozca aquí su lista de canciones:

Roxanne – The Police

New York State of Mind - Billy Joel

Me haces sentir como nuevo-Joe Davona y Regina Alcover

Open arms – Journey

Should I stay or should I go - The Clash

Historia de las sillas – Silvio Rodríguez

Te Mentiría – Gian Marco

Solo le pido a Dios - León Gieco

Kiss – Prince

Se me olvidó – Gian Marco

Todo a Pulmón – Alejandro Lerner con Abel Pintos, Axel, Lali, León Gieco, Rolando Sartorio, Sandra Mihanovich y Soledad

Quizás, porque – Sui Generis

En Tu Maleta – Gian Marco