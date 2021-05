El Pulso del Fútbol, 21 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la perdida de la sede de la Copa América en Colombia y las razones que dio el gobierno sobre su no realización. César dijo: “No habrá Copa América en Colombia, la solicitud del gobierno de aplazarla nunca iba a ser aprobada por la Conmebol. Por supuesto que la situación social afectó, así no se reconozca”. Sobre el tema Óscar agregó: “Si me hubiera tocado actuar como integrante del gobierno, hubiera dicho lo mismo, pero como no lo soy, sé que no se realizó por los gravísimos problemas de orden público. Esta la perdió el gobierno, no más disculpas”.

Otro de los temas tuvo que ver con la derrota de Atlético Nacional ante Argentinos Juniors en la Copa Libertadores y cómo queda el equipo verde de cara a su clasificación. Óscar manifestó: “Nacional se puso a jugar al empate y perdió. Guimaraes se disculpó por la ausencia de Jefferson Duque y con todos esos problemas, aún tiene la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda, pero esperando resultados”. Por su parte César complementó: “Todas las discusiones son validas y por eso yo pienso que en la selección si debió estar el arquero Álvaro Montero. Aunque ayer Quintana era la figura hasta el gol en el minuto 90”.

