El Pulso del Fútbol, 19 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia que entregó Reinaldo Rueda y debatieron acerca de la misma. Óscar dijo: “Salió por fin la convocatoria de 26 jugadores de la selección para los partidos ante Perú y Argentina. Siempre habrá sorpresas y jugadores que no reúnen los valores para estar en la Selección Colombia”. Sobre el tema Rafael agregó: “El no llamado de Falcao García fue concertado con el jugador, porque quiere recuperarse bien de sus lesiones. En la lista hay seis defensores entre los cuales solo hay uno que puede jugar de lateral por izquierda”.

Le puede interesar también: "Se contempla que haya público para la Copa América solo en Barranquilla"

Otro de los temas tuvo que ver con el comentario anterior de Rafael y la declaración de Reinaldo Rueda en la que dejó claro que no iba a revelar información por fuera de las ruedas de prensa. Óscar manifestó: “Me llama poderosamente la atención que usted disculpe a Reinaldo Rueda, porque acordó no traer a Falcao, pero por qué con James Rodríguez que se lesiona igual o más, no hizo lo mismo”. Por su parte Rafael respondió: “Yo no hablé con Rueda ni ayer, ni en el día de hoy, y en medio de la conversación hablé el tema de Falcao. Yo no estoy disculpando al técnico, solo estoy trasladando la información”.

Le puede interesar también: Selección Colombia: Los 26 convocados por Reinaldo Rueda para eliminatorias

No olvide escuchar el audio del programa.