Juan Cruz Real: “Me gustaría quedarme dirigiendo en Colombia”

Luego de la salida de América de Cali, el entrenador Juan Cruz Real se encuentra en búsqueda de un proyecto serio, según contó en el Carrusel de Caracol Radio. Además, reveló que ha tenido algunos acercamientos con el entorno de un equipo del fútbol colombiano.

"Estamos viendo algunas alternativas que tenemos que analizar bien. Quiero tener un próximo proyecto que sea interesante, que no solamente tenga que ver con lo económico, sino que sea interesante para poder seguir creciendo y lograr cosas. Estoy esperando qué va apareciendo", dijo.

Uno de los equipos colombianos que se encuentra sin entrenador es Deportivo Pasto, equipo que ha preguntado por la situación del técnico argentino.

"No directamente con el presidente. Hubo algunas personas que están en la órbita del club y me han preguntado por mi situación. Estoy analizando opciones y tratando de tomar la mejor decisión", reveló.

Del mismo modo, confesó que le gustaría continuar su carrera en Colombia, un país donde ha podido desarrollar sus cualidades como entrenador.

"Siempre cuando uno sale de un club y con la posibilidad que tuvimos de lograr la estrella, aparecen las opciones. Hay clubes que a veces preguntan y tienen entrenadores trabajando. Me gustaría quedarme dirigiendo en Colombia, me gusta el país, acá me siento cómodo y me ha servido para poder seguir desarrollando mi carrera", concluyó.