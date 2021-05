"Le dije al 'Gordo' que no se fuera primero que yo y me falló": Alí Humar

Alí Humar, actor colombiano, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la muerte de su amigo y colega Carlos 'Gordo' Benjumea, quien falleció este jueves.

"Al Gordo le mostraron el mensaje que envié y le decía: 'cómo así que sigue vivo, a estas alturas usted y yo no teníamos que estar así. Cuando decida irse, me avisa, me llama y nos vamos los dos 'mamando gallo''. Le dije que no se fuera a ir primero que yo y me falló", empezó.

Lea también:

Por otro lado, habló sobre los actores y cómo era, en épocas pasadas, empezar con esta difícil profesión.

"Todos terminamos más metidos dentro de la televisión, básicamente por un tema económico. Del teatro en esa época uno no podía vivir. Todos fuimos tentados por la televisión. Entre nosotros de antes había una mística, uno no estaba por plata ni fama, sino por gusto. Hoy en día, cualquier extra es portada de revista a la semana y hay personas muy talentosas, incluso más las mujeres que los hombres. Tristemente ahorita hay más afán de protagonismo", contó.

Para finalizar, habló sobre el personaje que tenía el Gordo, explicando que no funcionaría sin su sobrepeso.

"Yo no me acuerdo de ver al gordo triste ni circunspecto, siempre estaba mamando gallo. Nos entendíamos y nos acercábamos mucho. Era delicioso eso. Si el no fuera Gordo, no sería lo que es. Llegó a pesar 150 kilos y él sabia que era dañino, pero si decía que dejaba de hacerlo se acababa el personaje. Era renunciar al nombre y desaparecer", finalizó.