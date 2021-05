El Pulso del Fútbol, 14 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los problemas de orden público que se han presentado en las afueras de los estadios, durante los partidos de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. César dijo: “Perdió el América en un partido que se vio interrumpido en cinco ocasiones. El juego no se debió hacer y los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Esto afecta directamente la realización de la liga colombiana y la Copa América”. Sobre el tema Óscar agregó: “Hoy si que siento pena por como nos ven desde el exterior, por los problemas de orden público que vivimos en Colombia. Anoche en Barranquilla siguieron los incidentes y la Dimayor no ha podido reprogramar el partido entre Cali y Tolima”.

Otro de los temas tuvo que ver con el nivel del América de Cali en la Copa Libertadores y la responsabilidad del técnico interino Jersson González en estos resultados. Óscar manifestó: “Yo a Jersson no lo culpo de nada de lo que está pasando, quizás lo único, sería que no puso a Duván Vergara contra La Guaira. Esperemos a ver si llega Juan Carlos Osorio y otros jugadores”. Por su parte César complementó: “Yo entendí ayer por qué ante La Guaira, Jersson no puso a Duván Vergara, él y el equipo están en bajísimo nivel. Creo que están liquidados en la Copa Libertadores. Además, Osorio ya está listo para ir al América”.

