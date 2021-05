¿Por cuánto tiempo se extenderán las movilizaciones en el país?

En Hora20 un debate para analizar la tercera jornada de movilización social, para tomarle la temperatura al ambiente en las calles y entender el futuro de la protesta social. También una mirada a los logros de la movilización, a la respuesta del gobierno, pero también a la difícil situación en materia sanitaria que viven ciudades como Bogotá, y una opinión sobre la manera como los medios de comunicación internacionales han informado sobre las protestas.

Desde Mitú hasta Riohacha se sintió el tercer llamado de movilización social y el día 14 del Paro Nacional, pues en una jornada que congregó cientos de miles de personas y la cual transcurrió de forma pacífica, se consolidó una vez más la resistencia y el peso que tiene el Paro Nacional, una jornada en la que las vías concurridas, las plazas llenas de personas y la cultura y el arte fueron los protagonistas, así como la música, las arengas, los instrumentos musicales, que hoy parecen haber sonado más fuerte que la violencia de días anteriores, aunque este miércoles se presentaran algunos hechos de vandalismo y enfrentamientos con la Policía.

Con unas 514 actividades y la presencia de unos 140 mil policías a lo largo y anoche de todo el país, salieron a las calles jóvenes, sindicatos, maestros, recicladores, taxistas y toda clase personas unidas en la consigna de un no a la violencia y un reclamo por sus derechos como la educación y el trabajo. De otro lado, el presidente Duque durante una reunión con jóvenes, expresó que es injusto señalar al que se expresa pacíficamente de vándalo, y recalcando que no se debe generalizar el comportamiento de los policías. También generó eco las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux en Cali, pues les dijo a los manifestantes “no se dejen tomar el camino de la violencia”, “mantengan la grandeza”.

Lo que dicen los panelistas

Para Fernando Quijano, director de La República, una cosa cosas son los discursos desde Bogotá y otros desde la región, pues cree que esta situación ha ido mutando de un florero de Llorente que era la tributaria, a la renuncia del equipo económico de Colombia “y luego viene el tema Cali”, el cual consideró como “el crónico olvido del pacífico colombiano y el crónico olvido de lo que es el departamento del Cauca”. De otro lado, apuntó que se puede ver que hay una ruptura en la protesta; “se ve que el Comité del Paro es un comité de estos de siempre ¿dónde están los indígenas? ¿los jóvenes?”, afirmó.

En cuanto al cubrimiento que los medios extranjeros han hecho de la protesta, planteó que las imágenes que llegan al mundo es lo que vivimos, pero dijo que solo nosotros no vemos la realidad y “nos alarma cuando gana proporción”, puntualizó. De otro lado, aseguró nos llegaron primero las marchas que las vacunas.

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria, columnista, aseguró que estamos ante unas movilizaciones masivas en las que “se pensaría que después de dos semanas y con los efectos que ha tenido, tendría menos apoyo”, pero apuntó que al tiempo la movilización muestra aprendizaje de lado y lado. En cuanto a los riesgos por un aumento de contagios de COVID-19, dijo que la insatisfacción y angustia es tan grande que las personas están en la calle.

Frente al artículo de The New York Times, señaló que la policía lleva años de entrenamiento en Derechos Humanos y es garante de libertades de civiles, “el frente de ellos no era el frente de lucha contra Farc; pero sí hay sobredimensionamiento en el cubrimiento de la brutalidad policial”.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, aseguró que siempre toca esperar un tiempo prudente para determinar cómo termina la protesta, pero que por ahora al final del día hay que buscar un acuerdo, y “decisiones como el retiro de la tributaria, y la gratuidad en educación superior, se deben de entender que hay un gobierno que, con su debilidad, está tratando de minarle el terreno al paro.”

En cuanto al poder del Comité del Paro, dijo que esa es una parte de la movilización y que no estaría seguro de que los jóvenes dejen las calles cuando se decida levantar la movilización. Frente a los riesgos de cara a la pandemia, advirtió que ni Distrito ni el Gobierno tienen capacidad de prohibir las manifestaciones, “no pueden impedir que se realicen, el camino a prohibir generaría mayor indignación”, concluyó.

Miguel Uribe, abogado, exsecretario de Gobierno de Bogotá; excandidato a la alcaldía de Bogotá, apunto que, aunque hubo algunos disturbios y altercados en esta jornada, así como bloqueos en algunas ciudades y unas vías de hecho que son reprochables, reivindicó la protesta. Pues cree que es importante entender el sentimiento de insatisfacción de las personas, al tiempo que plantea que es necesario no generalizar, no generar estereotipos, hacer una autocrítica desde todas las partes para generar empatía y así evitar una espiral de odio.

Por último, dijo que el titular del NYT es injusto, “eso no es verdad, cuando estuve en la Secretaría hubo 2 mil movilizaciones, el 98% eran pacíficas. No es verdad que Policía sale a perseguir las manifestaciones”, pues aseguró que el nuevo enemigo real de la Policía es una guerra urbana.