"Esperamos que no nos toque poner plata de recursos de la universidad"

Edgar Varela, rector de la Universidad Del Valle, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la decisión del Gobierno Nacional de garantizar la educación superior gratuita a los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas.

"Desde el año pasado se recibió un subsidio parcial del estado y completamos con recursos de la universidad y gobernación el resto del subsidio para matrícula 0 de estratos 1 y 2. Al final del año pasado ajustamos a un 50% el beneficio para los 3 y 4. Nos costó un poco más de lo que la nación nos transfirió. Esperamos que no nos toque poner plata de recursos propios de la universidad y esto lo podamos encaminar a bienestar universitario", dijo.

Adicionalmente explicó cómo funcionaria esta medida, teniendo en cuenta que el Gobierno es el que se hará cargo del dinero.

Le puede interesar: Duque anuncia matrícula gratis en educación superior pública

"Los estratos 5 y 6 sí deberán pagar, pero son pocos estudiantes de UniValle que no son ni 100 de estrato 6 ni 1.000 de estrato 5. Nuestro grueso es de estratos 1 y 2. Esto no puede ser una sola vez, es una buena política que fue planteada hace varios años, pero requeriríamos que en el Congreso quede claro que esta gratuidad va a ser indefinida. Nosotros no recibimos plata, le enviamos la lista a MinEducación con los valores que pagan estos estudiantes que tendrían el beneficio y ellos nos giran el valor, por lo que los jóvenes no tendrían que pagar", explicó.

Y agregó: "Estratos 1 2 y 3 no requieren pagar matrícula, pero no es lo único, hay que garantizar conectividad y tema de computadores para clases virtuales. Esos recursos que hemos tenido para el envío de más de 4 mil computadores son recursos de inversión de la universidad, no del estado. Hemos venido aumentando cupos para los estudiantes año a año".

Para finalizar, también habló sobre la Minga Indígena y su presencia en el campus de la Universidad del Valle.

"Hemos tenido una buena relación con los indígenas en el campus, son bastante disciplinados. Lamentablemente se presentaron situaciones conflictivas con la población civil, pero no en el campus. La información que tengo es que la dirección del CRIC mantiene la protesta, pero que abandonará la ciudad de Cali. Hay dificultades logísticas con la chiva que los transporta, entiendo que están resolviendo", finalizó.