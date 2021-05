Fabio Delgado: “Estamos pensando pelear el título de la Libertadores”

El jugador de Independiente Santa Fe, Fabio Delgado, en conversación con El VBar de Caracol Radio, confesó lo que se le pasó por la cabeza al momento de enfrentar en un mano a mano al portero de River Plate, Franco Armani, acción que pudo cambiar el resultado del partido por Copa Libertadores entre ambos equipos.

"Pensé tirársela por el medio de las piernas, pero después recordé que el profesor nos había puesto videos y nos dijo que Armani achicaba muy bien. Era eso o darle el pase a John Velásquez, quien no me hizo el movimiento que yo esperaba", dijo.

"La verdad uno repite la jugada en la cabeza y en todas las hace. Pero ya pensar y retroceder no sirve porque ya pasó. Velásquez me dijo que por qué no se la di y yo le dije que no me hizo el movimiento hacia atrás que esperaba", añadió.

Santa Fe enfrentará por la fecha 4 de la Libertadores a Fluminense y necesitará de un triunfo para volverse a meter en la pelea por clasificar a la siguiente instancia de la Copa.

"Ahora estamos pensando pelear el título de la Copa Libertadores, por algún motivo que no se dé, sería pensar en el cupo a Sudamericana. La idea es no quedarse sin competencia internacional", expresó.