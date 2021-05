Egan Bernal: "Tenía un poco de miedo de esa primera subida"

Egan Bernal, quien descontó algunos segundos importantes sobre sus principales rivales durante la cuarta etapa del Giro de Italia, aseguró que sus sensaciones tras la jornada "fueron buenas" y reconoció que sentía algo de miedo por cómo fuera a reaccionar su espalda ante el primer ascenso.

En un breve diálogo con el periodista Juan Charry, Bernal destacó su comportamiento y el de su equipo durante la fracción de este martes.

"Las sensaciones fueron buenas, fue una etapa súper dura, con mucho destgaste por el clima", comentó y agregó: "al final el objetivo era estar con ellos (favoritos) ahí adelante. Hace mucho que no competía, dos meses desde la Tirreno, tenía un poco de miedo, esa primera subida, esa primera montaña daba un poco de miedo".

Del temor por la situación de su espalda, amplió: "si uno viene acá a disputar el Giro iguala tiene que estar bien, no puede ceder tiempo. El miedito sí estaba, hace mucho que no competía, también estaba el problema de la de espalda, porque estoy siempre pensando 'me va a doler, no me va a doler, ¿Qué tanto me va a doler?".

El jefe de filas del Ineos, en el puesto 11 de la clasificación general a 1'39" del nuevo líder, el italiano Alessandro De Marchi, concluyó: "la confianza se va ganando gracias a este tipo de días, falta muchísimo del Giro".