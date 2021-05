Méndez: "Tengo confianza en Harold Rivera, su labor ha sido importante"

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, expresó su respaldo al técnico Harold Rivera en su labor al frente del cuadro 'Cardenal'. En dialogó con El Alargue de Caracol Radio, Méndez destacó el rendimiento de Rivera en el banquillo del cuadro bogotano y aseguró que confía plenamente en él.

"A un trabajador que si usted le revisa y le hacen el analisis y las estadísticas, y cuando ha tenido el 60% de rendimiento no sé si uno tenga que cuestionar su trabajo", comentó el presidente sobre su director técnico.

Al respecto añadió: "creo que con los jugadores que ha tenido y con lo que se ha puesto a disposición de él, hasta ahora su labor ha sido importante. Tengo la confianza con él, en el momento que haya que tomar una decisión y dar un timonazo, hoy mismo hablé con él y sabe que hay que hacerlo".

"Estamos en un muy buen camino, estamos todavía saliendo de una crisis económica muy grande y vamos a seguir pensando en el club y no para un día, sino para muchos años", concluyó.

Méndez fue enfático en asegurar que no piensa en acceder a la Copa Sudamericana como mejor tercero de su grupo. "Yo estoy mirando el grupo de la Copa Libertadores y todavía no hemos descartado avanzar, por eso no estoy pensando en la Sudamericana".

Entretanto, sobre la continuidad de Luis Manuel Seijas, referente de la institución, explicó: "Seijas y a los otros jugadores que se les vence su contrato, en su momento oportuno hablaremos con ellos. Esperemos que terminen y el técnico valore sus rendimientos".

Méndez confirmó que la Conmebol abrió una investigación en su contra por sus declaraciones a un medio argentino sobre River Plate, que era uno de los "consetidos" de la confederación. "Como abogado tomaré los máximos términos para poder contestarle".

Finalmente, de su salud dio un parte de tranquilidad. "Pase unos días críticos, ya los he superado. Hoy en día Dios nos ha dado una oportunidad, vamos a salir adelante y a seguir luchando por la institución".