Macnelly: "Millonarios es el equipo que más me gusta de los semifinalistas"

El volante colombiano Macnelly Torres, columnista de El VBar Caracol, aseguró que Millonarios es el equipo que más le gusta de los que continúan con aspiraciones de ganar el título en el presente campeonato. En el mismo espacio, Torres fue crítico con el juego de Nacional en la actualidad.

Al ser interrogado por cuál de los equipos semifinalistas le gustaba más, el campeón de la Copa Libertadores con el cuadro 'Verdolaga' en 2016 señaló al equipo de Alberto Gamero.

"No sé si es candidato al título, pero me gusta más Millonarios", comentó el '10' y añadió: "Equidad no me gusta cómo juega, pero es un equipo que tiene clara su idea, un rival de temer y puede dar la sorpresa".

Torres, quien en sus redes sociales fue bastante crítico con el presente de Nacional tras caer ante Argentinos Jrs en la Copa Libertadores, extendió su comentario, asegurando que en el partido en Asunción no hubo ningún jugador del equipo de Alexandre Guimaraes para destacar.

Macnelly fue más allá y dijo que los equipos colombianos se han vuelto "conformistas" a nivel internacional, refiriéndose a los pobres resultados conseguidos en las presentes ediciones de la Libertadores y la Copa Sudamericana.