En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy Alfonso Bunch, nefrólogo y director médico de Baxter Renal Care Services aseguró que hay 32 mil pacientes con diálisis en el país.

"Hay dos formas de hacer diálisis en casa con insumos líquidos y otra que se hace en los centros de diálisis que es hemodiálisis, las cuales han sido muy difícil de conseguir".

El doctor aseguró que debido a los bloqueos hay disminución en los insumos para hacer la diálisis.

"En hemodiálisis ya están todos lo pacientes que están afectados y no se les está haciendo las terapias completas. No hay insumos, en Cali estamos priorizando los pacientes. Hay cerca de 400 pacientes que deberían llegarle sus insumos y no está pasando. Estamos haciendo que pacientes vayan a lugares a recoger los insumos cuando normalmente no tenían que ir. Estamos recortando el tiempo de terapia de diálisis para ahorrar líquidos", dijo

Los riesgos son varios, desde arritmias cardiácas hasta la muerte pues los pacientes con insuficiencia renal no orinan o orinan poco y esto hace que las personas se les llenen de líquido los pulmones y mueran, argumenta Bunch.

"Estamos hablando de tiempo cortos 3 o 4 días para las complicaciones", dijo.