"Nos vamos a quedar hasta que Cali vuelva a la normalidad": Zapateiro

En entrevista con 10 AM, el General Eduardo Zapateiro aseguró que como colombiano que es se siente muy indignado con la situación actual del país.

"Hoy el gobierno lo que quiere es recuperar el departamento,este pulmón de Colombia que nos permite abastecer al país", aseguró el general.

Debido a los hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas en Cali, desde el gobierno se pidió que se normalizará y se recuperará el control de la ciudad. Sin embargo, según Zapateiro las personas están tergiversando las cosas en redes sociales: "Hay mucha gente que está tergiversando las cosas. El Ejército está para proteger y servir, viene a compañar, a ayudar a todos los colombianos. A trabajar de la mano con el alcalde, con la gobernadora"

El general, además afirmó que no pueden permitir que se siga los bloqueos que pueden desabastecer al país: " Vamos a abrir el corredor logístico para darle la tranquilidad a Colombia de que no nos vamos a desabastecer. Llevo 5 días en Cali y vengo a ayudar. No podemos permitir que Cali, la sucursal del cielo, se convierta en la sucursal del infierno".

El general se refirió a las armas que usa el ESMAD y aseguró que solo está trabajando con tester y granadas lacrimogenas, también dijo que los soldados no pueden utilizar su fusil: "El soldado va con su fusil, cada soldado sabe que no puede utilizar su fusil. Estamos acompañando a la policía, protegiendo a nuestra policía. El Ejército no puede usar el arma, pero debe proteger a la policía que está cumpliendo su deber. Sé lo que estoy haciendo, estoy tranquilo", manifestó.

Frente a los videos de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ESMAD, Zapateiro dijo que son "Situaciones especiales y que la gente se sale de control por lo que ve en las redes sociales".

Finalmente, dijo que la misión del Ejército es que hoy queden las vías despejadas y que no se irá de Cali hasta recuperar el control: "El proyecto es que hoy las vías tienen que quedar despejadas. La gran mayoría de los colombianos no podemos seguir aguantando esta situación. Todo lo estoy grabando, no voy a caer en la trampa de lo que ha pasado. Ayer esos vándalos y criminales amedrentaron a los controladores aéreos. Ellos quieren ver a Cali sufriendo. No vamos a dejar que se pare el país"