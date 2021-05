Construcción de consensos: ¿cómo lograrlo en momentos de crisis?

Cinco días después de intensa protesta social; de caos en varias ciudades y sobre todo de un número desconocido de jóvenes y personas que han muerto en las manifestaciones, el presidente Iván Duque le pidió al congreso retirar el proyecto de reforma tributaria, que ejerció como el detonante de esta movilización social que ya completa seis días, pero que no tendrá su fin con en el retiro de la tributaria. Pues los manifestantes y el Comité del Paro han reiterado que todavía son varios los motivos por los cuales es válida la protesta social y que por lo tanto se mantendrán en las calles, convocando a una nueva jornada de paro el próximo 5 de mayo.

No obstante, el retiro de la tributaria y la confirmada salida del ministro Alberto Carrasquilla de la cartera de Hacienda, sí suponen un cambio de tono en la movilización. Este lunes ya se produjeron los primeros movimientos y reuniones con la idea de poder llegar a un consenso entre diversas fuerzas políticas para sacar una reforma tributaria, la cual, si o si se necesita, esto en pro de evitar que más personas caigan en la pobreza, después de que, en 2020, 3,5 millones engrosaran las filas de los más pobres, y mantener las finanzas del Estado sanas a nivel internacional. Lo que implicaría que el gobierno abra un diálogo constructivo con fuerzas de la oposición, gremios, partidos de la bancada del gobierno y diversos sectores que han lanzado propuestas como alternativas a una reforma tributaria.

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista y directora del podcast Buceando en el Naufragio, los momentos de movilización que vive el país no pueden ser entendidos como un triunfo y una derrota de alguien, por lo que planteó que la salida del ministro no se puede leer como una victoria de la movilización social. De otro lado, comentó que se viene de una coyuntura en la que la gente no cree en la gestión de las instituciones, “esto no tiene nada que ver con las clases, las instituciones no tramitaron las demandas y hoy no cuentan con la credibilidad para tramitarlas” y agregó que es difícil encontrar soluciones a través del diálogo, cuando el Estado reprime la protesta.

Frente a las causas de la violencia en la movilización social, explicó que eventualmente hay casos y células que están allí para desestabilizar, y las cuales no tienen interés político, pero que al tiempo hay otro tipo que resulta de la frustración y de la rabia.

Diana Rojas, economista y concejal de Cali, señaló que en la ciudad hay incertidumbre, “como ciudadanos sentimos una silla vacía por falta de liderazgo para enfrentar la situación”, pues explicó que el pasado domingo el alcalde dijo que este lunes sería día cívico para recuperar la ciudad, pero criticó que en cinco días no lo escucharon como alcalde. Agregó que ahora es importante eliminar los egos, pero que en la ciudad hay un problema en encontrar puntos en común ahora que se retiró la reforma tributaria.

Dentro de las soluciones, expuso que en Cali el 30% de los jóvenes no pueden acceder a educación; por lo que cree que hay temas en los que toca avanzar desde la igualdad y oportunidades a través de mesas de conversación con distintos actores.

Nicolás Uribe, abogado y presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, comentó que este no es el momento de sacrificar la vida por pulir un verso, por lo tanto, expuso que el país tiene un esquema institucional para tramitar los problemas y demandas de una manera democrática. De otro lado, planteó que destruir lo que tenemos no nos acerca a construir las soluciones y a eliminar inequidades, “hoy tenemos que rodear las instituciones, esto le está pasando factura a todo el mundo.”

En cuanto al diálogo, dijo que debemos ponernos de acuerdo en lo básico: no matarnos y no obstaculizar al otro. “Por el hecho de garantizar la protesta, no se puede afectar la movilidad o el sustento de las demás personas”, concluyó.

Para Edward Rodríguez, representante a la cámara por el Centro Democrático, es un momento de ser humilde, de autorreflexión y en el que todos deben poner. “Creo que hay que escuchar a la oposición, es importante escuchar a sindicatos, jóvenes y gremios. Escuchar es podernos entender sobre unas bases para poder sacar el país adelante”, además, advirtió que en su partido hay personas que ven todo en blanco y negro, por lo que cree que toca ponerlos a reflexionar y entender que más allá del 2022, hay una grave situación de pobreza en el país.

Durante el programa, Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, explicó que los elementos esenciales del diálogo que el país necesita son la dignidad, la confianza y liderazgo. A su vez, dijo que el liderazgo debe estar relacionado con el orden, la protección y la experticia para que el diálogo resulte efectivo. Además, frente a la reforma tributaria, dijo que estamos en mora de organizar las finanzas para continuar con esfuerzos, pero que más allá de nuevas discusiones, se necesitan consensos específicos y dinámicas para sentarse a discutir sobre determinados temas. Por último, dijo que después del retiro de la tributaria, se debe pensar en cuál es la ruta de trabajo “por ahora no hay nada claro y ante eso los mercados reaccionan.”