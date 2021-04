Marlos Moreno: "Nunca le cierro las puertas a Nacional, el más grande"

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Marlos Moreno, jugador del Lommel SK de Bélgica, habló sobre su presente, su criticado fichaje con el Manchester City y las situaciones que lo han hecho pensar en regresar al fútbol colombiano.

Corría el año 2016, Atlético Nacional conquistó en la Copa Libertadores, muchas piezas fueron fundamentales para obtener el título continental, una de ellas la joven promesa Marlos Moreno, quien sorprendió a todos, un talento que se comparó en su momento con el de históricos como el 'Tino' Asprilla.

No pasó mucho tiempo para que el jugador llamara la atención del viejo continente. Tras un espectacular 2016, Marlos Moreno fue llamado por el fútbol de élite, sin embargo, el desenlace de aquella aventura no fue el esperado.

"Cometí algunos errores que me costaron. Hay personas que le dicen que lo quieren a uno, pero solo se quieren aprovechar. Me han afectado muchos comentarios, pero en este caso, me he dado fuerzas con mi familia; Cristiano Ronaldo que ha sido mi ejemplo", comentó el exjugador de Nacional.

No obstante, Marlos Moreno vive un gran presente en la Segunda División de Bélgica, tanto que en las últimas semanas alcanzó su cifra récord en el mercado de pases.

El nivel de Marlos Moreno provocó que en los últimos años varios equipos de Colombia se interesaran en que regresara para tener más continuidad en su carrera, pero él optó por decir no.

"Hubo varios equipos interesados de Colombia hace un tiempo, pero mi intención era quedarme en Europa. Lo lindo del fútbol es que cada fin de semana es un partido nuevo", comentó.

Sin embargo, resaltó que no descarta volver a vestir en algún momento los colores de Atlético Nacional.

"Nunca le cierro las puertas a Atlético Nacional, el mejor y más grande equipo de Colombia", aseguró.