El Pulso del Fútbol, 29 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la polémica que se ha generado con respecto a las sanciones de la Dimayor y cómo corregir ciertas apreciaciones que no parecen justas. César dijo: “Aunque las decisiones en las sanciones se apegan al reglamento de la Dimayor, no parece que la justicia en verdad sea justa con lo que sucedió entre la acción de Emerson Rodríguez de Millonarios y lo que hizo Yesus Cabrera del América”. Sobre el tema Óscar agregó: “Me gusta escucharlo hablando así porque cuando yo he pedido igualdad en las sanciones de los equipos de Cali, usted guardo silencio, me gusta que hable de esa manera, porque eso es justicia”.

Otro de los temas tuvo que ver con la participación de los equipos colombianos en la segunda fecha de los torneos del continente y el balance que dejan sus resultados. Óscar manifestó: “Jugamos 5 partidos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y los equipos colombianos no ganaron ninguno, de 15 puntos solo hicimos 2. Esto ya cobró la cabeza de Juan Cruz Real, que se equivocó mucho con el América”. Por su parte César complementó: “Ayer Junior jugó bien y le plantó cara a River Plate. Lastimosamente el arbitro dejó de pitar un penal clarísimo contra Miguel Ángel Borja”.

