Siga estos cuidados para hacer ejercicio con lentes de contacto

Según el estudio The Lance Global Health, realizado en más de 168 países a nivel mundial, actualmente, en el marco de la crisis global, el ejercicio puede reducir en un 15% el riesgo de morir prematuramente, salvando más de 3,9 millones de vidas cada año.

Con la actividad física como tendencia, muchos buscan mayor comodidad a la hora de hacer ejercicio, parte de esta búsqueda comprende a las personas que usan gafas y que han elegido los lentes de contacto. Estos dispositivos se han convertido en una excelente alternativa ya que permite realizar movimientos bruscos sin preocuparse porque la montura se va a romper, además en la actualidad, con el uso del tapabocas y las condiciones de bioseguridad, las gafas se empañan fácilmente y no permiten un campo de visión claro, por ello cada vez más personas se suman al uso de lentes de contacto.

“Practicar ejercicio con lentes de contacto puede llegar a ser más cómodo para muchos deportistas. El panorama visual es mucho más grande, los lentes no se corren a los movimientos bruscos y si llueve, hace frío o hay mucha humedad, los lentes no se van a empañar, permitiendo que la visión esté intacta con estas condiciones climáticas” comentó Nicole Parra, optómetra de Lentesplus.com.

Sin embargo, muchos no conocen los cuidados básicos para realizar actividad física con estos dispositivos. Por ello, Lentesplus.com, el primer e-commerce de salud visual en la región, comparte tres consejos que toda persona debería tener en cuenta a la hora de ejercitarse con lentes de contacto:

El primer cuidado de cara a las actividades en el exterior y teniendo en cuenta la situación actual, es la higiene. El lavado de manos es vital a la hora de hacer ejercicio con lentes de contacto, ya que previene infecciones, hongos y posibles enfermedades que pueden transmitirse por el contacto con los ojos. Durante el entrenamiento se recomienda no llevar las manos a la cara, no frotar fuertemente los lentes, en caso de tener molestias se debe desinfectar correctamente las extremidades para tener contacto con los ojos.

El segundo cuidado es la humectación. Con condiciones como la sobreexposición a pantallas y rayos UV, han aumentado síntomas como la resequedad ocular. Según un sondeo realizado por Lentesplus.com en la región, cerca del 29% de las personas consultadas ha presentado sequedad ocular, seguido de fatiga o cansancio visual con un 24%. Por ello, cuando se realice actividad física con lentes de contacto, sobre todo al aire libre, es recomendable utilizar gotas humectantes para mantener hidratados los lentes. En caso de tener resequedad, se recomienda utilizar lágrimas artificiales para mantener hidratación de manera natural o utilizar productos de limpieza con componentes que humecten los lentes de contacto durante tiempos prolongados.

“En Lentesplus.com recomendamos a nuestros pacientes interesados en hacer ejercicio los lentes de contacto con mayor grado de oxigenación e hidratación, ya que al realizar actividad física se puede presentar resequedad más rápido porque el cuerpo suele estar deshidratado” afirmó Nicole Parra, optómetra experta de Lentesplus.com.

El tercer cuidado a tener en cuenta es identificar los productos adecuados para sus condiciones de salud visual y el tipo de actividad física que lleva a cabo. La recomendación de Lentesplus.com es utilizar lentes blandos, por su comodidad y fácil humectación, sobre todo si realiza jornadas de ejercicio extensas, pues este tipo de producto permite mayor movimiento sin molestias. Otra alternativa son los lentes diarios, ya que son de un solo uso y por ende son fáciles de desechar para evitar cualquier infección o contagio de virus externo en la zona de los ojos.

Por otro lado, siempre hay que tomar decisiones informadas, es importante tener en cuenta la opinión de un profesional, ya que este encontrará la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades. Para esto es importante tener un acompañamiento personalizado, actualmente con la tecnología que tenemos a la mano, incluso puede realizar este procedimiento por internet, en plataformas que cuentan con diferentes alternativas para el cuidado de su salud visual como Lentesplus.com

A medida que nos adaptamos a las nuevas medidas de bioseguridad, el tapabocas se hace cada vez más necesario, por ello muchos se inclinan por esta alternativa más cómoda, que con los cuidados adecuados puede llegar a ser muy sencilla de usar. Si le interesa conocer qué tipo de lentes de contacto puede usar acorde a su actividad física, puede consultar Lentesplus.com para identificar las alternativas que puede usar para el cuidado de su mirada.