“No me preocupa Tomás Uribe": Sergio Fajardo

El precandidato presidencial Sergio Fajardo habló en 10AM Hoy por Hoy sobre varios temas como la situación de Empresas Públicas de Medellín, la alcaldía de Daniel Quintero, sus aspiraciones en política y su intención de ser presidente de Colombia.

Fajardo se refirió a Tomás Uribe, hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, quien suena como posible candidato presidencial, y dijo que no le preocupa si le toca enfrentarlo: “Yo no me preocupo por eso, yo conozco a Tomas Uribe y ellos ya decidirán quién los va a representar, yo me preocupo por la convergencia”.

Además, se refirió a la idea de Tomás Uribe, quien piensa que él es el candidato de Santos: “Nosotros en 2010 nos enfrentamos con Juan Manuel Santos, quien era el candidato de Uribe, y nos ganaron, así es la vida. En términos políticos nunca he tenido nada que ver con Juan Manuel Santos, pero sí creo en los acuerdos de paz”.

También habló de otros temas como la situación que atraviesa Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y lo que sucederá con la convergencia de la esperanza, que es la unión de varios políticos que buscan ser candidatos presidenciales alejados de los extremos.