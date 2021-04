El Pulso del Fútbol, 22 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota del América de Cali ante Cerro Porteño en la primera fecha de su grupo, en la Copa Libertadores. César dijo: “Perdió América de local 2-0 ante Cerro Porteño, aunque empezó bien, volvió a caer en la improductividad que tiene hace meses, con un regreso defensivo lentísimo y Cerro un equipo típico paraguayo”. Sobre el tema Óscar agregó: “Sé que fue una batalla y no la guerra, y sé que faltan cinco partidos, pero esa derrota como local deja mal parado al América. Juan Cruz Real volvió a mostrar que tiene pobreza a la hora de cambiar el planteamiento”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntaba por el riesgo que tienen los equipos colombianos que tienen que ir a jugar a Brasil, teniendo en cuenta la grave situación sanitaria que vive ese país. Óscar manifestó: “Si fuera por mí, no correría ningún riesgo ante la gravedad de este Covid-19, tengo familiares y amigos en Brasil y solo me queda pedir para que estén bien”. Por su parte César complementó: “Es que no se trata de no cuidarse o de ignorar el Covid-19, eso no lo ha dicho nadie, pero nosotros seguimos haciendo el pulso y la vida sigue, no se puede parar todo”.

