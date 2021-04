Todos los partidos de cuartos de final de la Liga tendrán VAR

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol anunció que los cuatro partidos de los cuartos de final del fútbol colombiano contarán con la asistencia del VAR, herramienta que se intuye estará presente de ahora en adelante en todos los juegos que restan del campeonato.

El videoarbitraje estará en el partido América Vs. Millonarios, a disputarse este sábado en el Pascual Guerrero, y en los compromisos del domingo Junior Vs. Santa Fe, en el estadio Metropolitano, Tolima Cali, en el estadio Manuel Murillo Toro, y La Equidad Vs. Nacional, en el estadio de Techo.

El VAR ya había estado en cuatro juegos en una misma fecha del fútbol colombiano, de hecho en la última jornada de la fase regular fue habilitado para los dos juegos decisivos del ascenso y los dos partidos definitivos para la clasificación entre los ocho.

De los ocho equipos en cuartos de final, América es el que más partidos con el videoarbitraje tuvo en el 'Todos contra todos' (10), seguido de Cali y Junior (9), Nacional y Santa Fe (8), Millonarios y La Equidad (6) y el Tolima (5).