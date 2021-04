Violencia en Cauca: ¿Es posible encontrar soluciones?

En Hora20 debate para analizar la difícil situación humanitaria en el sur del país, pues en las últimas semanas se han presentado desplazamientos masivos y enfrentamientos entre disidencias y Fuerza Pública, al tiempo que se registra la retención de al menos 100 militares. También una mirada por América Latina y la salida de los Castro en Cuba.

Argelia, Corinto, Caldono en el Cauca y Tumaco en Nariño son municipios que cada vez están más en el radar de los ciudadanos no precisamente por sus bondades o avances, sino porque siguen siendo el blanco de los ataques criminales de grupos al margen de la ley; víctimas del fuego cruzado entre las fuerzas del Estado y los actores criminales que buscan el control territorial para hacerse al negocio del narcotráfico que en departamentos como Cauca sus cultivos copan hasta 17 mil hectáreas.

La situación en el departamento cada vez es más compleja, el pasado fin de semana por cuenta de enfrentamientos, la comunidad quedó en medio del fuego cruzado, 14 miembros de las disidencias de las Farc fueron asesinados; así como un miembro de la Fuerza Pública y un grupo de personas resultó herida por una mina antipersonal cuando intentaban huir del lugar. Esta situación desembocó en un desplazamiento de 250 personas y el miedo de unas 3 mil personas que quedaron en medio del fuego cruzado. Solo durante el 2021, el Cauca ha sido escenario de cinco masacres; un atentado con carro bomba en Caloto; las alertas de distintos organismos, el envío de comisiones de la Defensoría del Pueblo y los llamados de Naciones Unidas ante la grave situación que viven las comunidades, pero que al tiempo parecen llamados al vacío ante la falta de acción y de protección de las poblaciones. Este año también se han registrado seis asesinatos contra líderes sociales, el último registrado hace pocas horas tras el asesinato de la gobernadora indígena Liliana Peña en el norte del departamento.

Lo que dicen los panelistas

Natalia Ángel, abogada constitucionalista y profesora universitaria, apuntó que la realidad del Cauca no es un problema solo de droga y narcotráfico, “allá hay problemas serios como minería ilegal, contrabando y hay un problema grande de abandono estatal que viene de tiempo atrás”, por lo que planteó que no solo es llegar con presencia estatal, también es importante la justicia y las instituciones.

Frente a los posibles cambios en Cuba, explicó que no se ve tal cambio sin los Castro, “este cambio se veía venir, pero no es muy grande; hay un gobernante distinto del mismo partido y de la misma línea, es como una especie de transición ya anunciada”, concluyó.

Carlos Alfonso Negret, abogado y exdefensor del pueblo, explicó que en buena parte los cultivadores de coca en el departamento quieren acompañamiento efectivo y afectivo, pues quieren que les compren su materia prima para no tener que aguantar hambre. Por lo tanto, señaló que lo que toca hacer es atacar el narcotráfico y no al afro o al indígena, "hay que atacar el hambre”, afirmó. También expuso otros motivos del conflicto en el Cauca, como lo son el abandono histórico, la presencia de minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles.

Señaló que las soluciones en el departamento podrían estar concentradas en cumplir con el punto 1 del Acuerdo de paz sobre reforma agraria y el punto 4 de sustitución de cultivos ilícitos. Esto además de una inversión social.

Claudia Dangond, abogada, profesora universitaria y columnista, señaló que el problema en el Cauca es de subsistencia de la mayoría de las personas y familias que están allá, “han encontrado en la coca el modo de subsistencia en vista de una ausencia del Estado”, y afirmó que a parte de programas como los PDET que se pueden considerar una política a mediano o largo plazo, no hay una política pública seria de largo plazo que logre solucionar lo que ocurre en el departamento.

Aseguró que no cree que haya cambio en Cuba y que de alguna manera la salida de Castro se venía planeando desde que Díaz-Canel asumió la presidencia. En cuanto al papel de Estados Unidos y la isla, apuntó que es evidente que, para Washington, Cuba no es una prioridad y posiblemente no lo sea este año.

Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, señaló que no se está logrando lo que busca un Estado en algunos territorios cuando envía Ejército para enfrentarse con campesinos que cultivan coca, por lo que aseguró que no sirve de nada enviar a la Fuerza Pública sola si no hay presencia integral. No obstante, indicó que, para tomar acciones por parte del Estado, hay que tener diagnóstico de la causa y la fuente de lo que pasa allá y que ese diagnóstico no está por ahora claro.

Comentó que esperar un cambio del paso Castro a Díaz-Canel, es como esperar un cambio de Chávez a Maduro y planteó que se sigue esperando qué va a pasar con el gobierno Biden; “no he visto nada al respecto", puntualizó.