El Pulso del Fútbol, 21 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la disolución de la Superliga Europea y las consecuencias que traerá su intento de formación. Óscar dijo: “Lo que dije aquí y lo que comenté cuando muchas personas en el mundo apoyaban a la Superliga fue verdadero, ese torneo de Florentino Pérez nació muerto y pasará mucho para volver a escuchar una idea tan absurda”. Sobre el tema César agregó: “Yo no estoy tan seguro de que eso haya muerto del todo, murió este año. Creo que el momento en el que lo lanzaron no era tan apropiado por la pandemia”.

Otro de los temas tuvo que ver con la posibilidad de que Argentina no haga la Copa América en conjunto con Colombia. Óscar manifestó: “Argentina esta que saca la mano por los contagios, los muertos, pero nosotros según el gobierno estamos nadando en plata, yo no puedo apoyar eso en medio de una reforma tributaria”. Por su parte César complementó: “Ese discurso es politiquería barata, si no hacemos la Copa América ¿Van a dejar de hacer la reforma tributaria? Por favor no digamos mentiras. El presidente de Argentina está metido en un lio político y por eso dice que no la puede hacer”.

