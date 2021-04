Jhonny Vásquez: "Sentía paz, sabía que lo íbamos a ganar"

En conversación con El Alargue de Caracol Radio, el jugador del Deportivo Pereira Jhonny Vásquez se refirió al partido contra Deportivo Pasto por la fecha 19 de la Liga Colombiana, que logró la permanencia del 'matecaña' en la Primera División.

"El partido lo empezamos perdiendo muy temprano, pero yo me sentía muy tranquilo, sentía paz, sabía que lo íbamos a ganar", dijo el jugador.

El jugador de 33 años no ocultó su felicidad de poder seguir otro semestre en la Primera División y se refirió al gol que anotó contra el Pasto, que significó tranquilidad para el 'matecaña' durante el encuentro.

"Vi que el balón salía del costado de nuestro lado y que no tenía referencia, vieron que me fui al ataque, me la colocaron y sentí que tenía que patear 3 dedos y logré un golazo", comentó.