Mi Banda Sonora con Rafael Manzano

Escuchamos las historias, reflexiones y canciones que han sido parte de la vida del periodista Rafael Manzano.

Creció en una sala de redacción. Su padre lo recogía del colegio y lo llevaba a un periódico. Allí Manzano desarrollaba sus tareas escolares, mientras que su padre redactaba las noticias en una máquina de escribir.

Sin duda, lleva el periodismo en la sangre. “En el periodismo hay cinco letras C: curiosidad, conocer, comprender, comprobar, y contar. Hasta que no comprendes la noticia, no la puedes contar”, dijo Manzano en Mi Banda Sonora.

Llegó a Colombia en el 2004 y, debido a su creatividad y trabajo, desarrolló los programas de Caracol Radio como Hora 20, El Alargue y A vivir que son dos días.

El 8 de octubre del 2020 recibió la nacionalidad colombiana; sin embargo, Rafael aseguró que desde antes él era colombiano. En nuestro país siempre se ha sentido en casa.

El periodista Rafael Manzano compartió con los oyentes de 'A vivir que son dos días' las canciones que han marcado su vida. Conozca aquí su lista musical:

King Creole- Elvis Presley

Sapore di sale - Gino Paoli

Tous les garçons et les filles - Françoise Hardy

A hard day's night - The Beatles

La vie en rose – Edith Piaf

River Deep, Mountain High - Ike and Tina Turner

Blowing in the wind - Bob Dylan

Mediterráneo - Joan Manuel Serrat

Otoño - DDT (grupo ruso)

Je veux – Zaz