El Pulso del Fútbol, 9 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Adolfo “El tren” Valencia ante Argentina en el recordado 5-0, como un homenaje a la narración de ese gol en la voz de Edgar Perea, quien cumple cinco años de fallecido el próximo domingo. César dijo: “Esta fue una de sus narraciones más emotivas y corresponde al quinto gol, en la goleada 5-0 de Colombia sobre Argentina en el Estadio Monumental de Núñez”. Sobre el tema Óscar agregó: “en este quinto aniversario de su muerte, recuerdo muchísimos debates y polémicas, pero lo que más recuerdo son las anécdotas”.

Otro de los temas tuvo que ver con las declaraciones del directivo de un equipo de la segunda categoría del balompié colombiano, quien dijo que no conviene ascender a la primera categoría. Óscar manifestó: “Para un directivo en esa situación es más fácil pagarles poco a sus jugadores y no subir para pagar más. Si no interviene el gobierno, ese problema nos seguirá atormentando”. Por su parte César complementó: “Hay una gran diferencia entre la A y la B, los de la A tienen el riesgo de descender y por eso se preocupan, mientras que los de la B no y por eso es necesario tener una categoría C”.

