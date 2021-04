Caso Fajardo: ¿hay un tinte político en la decisión de la Fiscalía?

En Hora 20 un debate para debatir los caminos que va tomando la justicia por cuenta de unas decisiones que ha anunciado la Fiscalía en los últimos días y que para muchos obedecen más a la política que a la justicia. También una mirada al avance de la tercera ola de la pandemia; de la vacunación y de las restricciones que regresan a algunas ciudades del país.

Las acusaciones o los comentarios sobre una justicia politizada o una politización de la justicia hacia la Fiscalía General de la Nación cada vez crecen más. En esta ocasión por el reciente anuncio del ente acusador de imputar cargos al exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo por una presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, esto por un préstamo firmado el 5 de diciembre del 2013 por $77 millones de dólares del Banco Corpbanca a la Gobernación de Antioquia para sustitución de deuda. Según la Fiscalía, se generó un aparente detrimento fiscal al no establecer el aumento del precio del dólar, lo que llevó a que la devaluación del peso frente a la moneda extranjera generara un detrimento de $320 mil millones de pesos.

Dentro de los argumentos de la Fiscalía se encuentra que la gobernación supuestamente no habría realizado un estudio para establecer la necesidad de un préstamo en moneda extranjera; también aseguran que no se dieron proyecciones sobre la volatilidad de la moneda, así como la falta de un seguro de riesgo cambiario. Por su parte, el exgobernador ha dicho que responderá por sus actuaciones, pero que en primer lugar le pedirá al fiscal general, Francisco Barbosa que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de la imputación. Además, esta mañana en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez explicó que Findeter fue quien ofreció cambiar la deuda de pesos a dólares; que un comité de expertos analizó la volatilidad de la moneda extranjera de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y que, por lo tanto, se procedió a hacer el préstamo sin ningún tipo de cobertura, pues no se justificaban los gastos que se generarían ante los altos costos.

Lo que dicen los panelistas

Iván Cancino, abogado penalista y columnista, planteó que en este caso no cree que se dé una persecución política, pero afirmó que sí envía el mensaje de que todo político es corrupto lo que deja a la ciudadanía con un sinsabor. Agregó que a todas las fiscalías se les ha criticado por haber imputado o haber salvado a un político u otro.

En cuanto a la pandemia, comentó que la vacuna tuvo un efecto de que todo estaba solucionado, lo que llevó a que las personas se relajaran; por lo que aseguró que todavía falta compromiso y autocuidado.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que no es el primer ni el único caso en el que esta fiscalía da cuentas de la politización, pues recordó casos como el de la periodista que denunció la censura en RTVC; las investigaciones a los policías judiciales en el caso del ñeñe Hernández, “hay muestras de uso politizado de la investigación penal”, y aseguró que la institución está para garantizar imparcialidad y que por el contrario se está afectado la confianza en la Fiscalía.

Frente a la tercera ola de contagio, señaló que el reto mayor está en el incremento de la transmisión del virus por cuenta de la Semana Santa y los encuentros que se dieron durante esos días. También comentó que la vacunación es el otro gran reto, el cual cree que peligra en departamentos en los que la segunda dosis falta.

Para Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Espectador, este tipo de decisiones se deben tomar con cuidado para no ir a afectar la democracia, pues señala que al tratarse de una figura como Fajardo se comprometen otros factores. Explicó que el delito del que se le acusa presuntamente el de peculado por apropiación de terceros, solo admite dolo en primer grado, “eso significa que la persona tuvo el ánimo especial de lucro propio o a favor de un tercero” y agregó que es casi imposible un peculado a favor de terceros cuando el beneficiado no está vinculado, que para este caso sería Corpbanca.

Frente a las medidas por una nueva ola de contagio, comentó que estamos en un momento de crisis en el que vale la pena preguntarse si era previsible esta situación, pues comenta que era imposible pensar en un cierre de la economía durante Semana Santa, pero que a la par faltó prevención y campañas de autocuidado por parte de las autoridades.

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, planteó que es sobre las dudas que surgen frente a la tipicidad de la conducta que se establecen las dudas de una politización. “Desde lo técnico no hay claridad en cuanto a lo que está en el código penal y en el factor de tiempo, la ambivalencia de la conducta delictiva en general”, y sostuvo que esta fiscalía ya tiene una especie de patrón en la que hay desconfianza desde varios frentes.

Explicó que se debe ir con más cuidado en cargar todos los esfuerzos con la vacunación e ir buscando alternativas y otras soluciones a momentos en los que ya se saben que son un riesgo de contagio como lo son las vacaciones donde hay más intercambios sociales. “Es pensar en soluciones que nos permita salir de un modelo carnavalesco. La economía no es en últimas la que nos acaba, es la mentalidad de carnaval”, concluyó.