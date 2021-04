David Gonzáles: “Me quiero enfocar en la dirección técnica”

David Gonzáles conversó con el VBar de Caracol Radio luego de haber dejado la actividad deportiva a finales del año pasado. El exarquero de 38 años habló sobre la nueva faceta en la que se quiere desempeñar y a lo que se dedica actualmente.

"Después de mi actividad deportiva ahora, me dedico a disfrutar con mi familia y a vivir cosas que no había podido vivir cuando jugaba", expresó.

Gonzáles se encontraba en vacaciones hasta hace algunos días, por lo que no había estado muy al tanto de la situación actual del FPC, sin embargo destacó que su último equipo, Deportivo Cali, clasifica a las finales.

"Yo estuve muy desconectado, el único partido que vi en vacaciones fue Medellín vs. Cali. Muy triste por lo que sucedió al Deportivo Cali con el tema de la violencia y demás; pero en cuanto al fútbol yo creo que va a entrar a los 8", manifestó.

El exfutbolista dejó claro su deseo de ser entrenador de fútbol ya que ha realizado diferentes cursos de preparación y ya ha ido conformando el que sería su cuerpo técnico.

"A mí nunca se me hizo partícipe de ninguna invitación para hacer parte del cuerpo técnico del Deportivo Cali. Ellos me quisieron renovar el contrato pero lo económico no era lo importante en ese momento. Quería hacer otras cosas como la dirección técnica, ser entrenador de arqueros no es lo que busco", confesó.

Por último, el antioqueño habló del actual entrenador del Deportivo Cali, quien ha sido fuertemente criticado por los hinchas en los últimos días.

"El profesor Alfredo Arias es un entrenador que trabaja con el juego de posición pero es un ser humano ejemplar, un papá, siempre te ayuda y enseña", concluyó.