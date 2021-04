Julián Vásquez: “No me termina de convencer Juan Cruz Real”

El 'matador' Julián Vásquez habló con el Carrusel de Caracol Radio sobre la situación actual del América de Cali luego de ganarle a Millonarios y volver al grupo de ocho. El exdelantero aseguró que históricamente el club 'escarlata' termina entrando de último pero siempre pelea por el título.

"América históricamente ha sido un equipo de jerarquía, que entra a última hora a las finales y se lleva los títulos. Aunque todavía no ha clasificado tiene un calendario difícil, todavía no ha conseguido nada pero esperemos que pueda clasificar", dijo.

Vásquez aseguró que todavía el equipo no ha logrado la regularidad durante todo el partido, situación que le ha pasado factura en algunos juegos: "América en la parte de atrás le cuesta. Le cuesta tener la regularidad durante los 90 minutos, manteniendo un nivel de juego constante", expresó.

Del mismo modo, el exfutbolista destacó los aspectos de los cuales América se debe aferrar para encontrar el estilo de juego que lo llevó a obtener dos títulos seguidos de Liga.

"Ser compacto. Un equipo sólido y corto y que además de eso generó fútbol. Lo más importante es el equilibrio, marcar en el arco rival y tener el cero en defensa", destacó.

Por último, Vásquez dio su opinión sobre el actual entrenador Juan Cruz Real, el cual ha sido fuertemente criticado desde que llegó a la institución 'escarlata'.

"A diferencia de muchos no me ha gustado el entrenador. Desde un principio lo critiqué. Fue campeón con cosas que traía y mucha memoria del entrenador anterior. No me termina de llenar, no soy admirador de él, se ha equivocado mucho. No ha sido efectivo en los cambios o cuando tiene que reestructurar el equipo", finalizó.