Mi Banda Sonora con Rudolf Hommes

Rudolf Hommes es uno de los economistas más importantes del país. Tal vez uno de los ministros de Hacienda más recordados. Trabajó en este cargo público durante el gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994. Luego, fue rector de la Universidad de los Andes durante 1995 y 1997.

Recientemente, publicó el libro 'Así lo recuerdo', un texto que habla de las memorias de su padre.

En 'Mi Banda Sonora' conocimos las historias y la música que han marcado la vida del economista Rudolf Hommes:

Für Elise – Beethoven

El rey – José Alfredo Jiménez

Strangers in the night – Frank Sinatra

Help – The Beatles

Sur – Astor Piazzolla

So what – Miles Davis

California Dreaming – José Feliciano

Mercedes Benz – Janis Joplin

With a Little help from my friends – Joe Cocker

El Ratón – Cheo Feliciano

Ausencia – Héctor Lavoe

La copa rota – Alci Acosta

Las caras lindas – Ismael Rivera

Garota De Ipanema – Tom Jobin

Pedro Navajas – Rubén Blades

Mack the knife – Louis Armstrong

When the music is over – The Doors