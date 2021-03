El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Selección Colombia y la decisión de no realizar un partido amistoso en esta fecha FIFA, al igual que otras selecciones del continente. César dijo: “En el futbol se gana o se pierde, se puede clasificar al mundial o no. Usted tiene la costumbre de decir que si gana el equipo es porque usted lo dijo, y si no, todo es malo y hay que sacar al técnico”. Sobre el tema Óscar agregó: “Estamos afuera del mundial y pudimos hacer un amistoso al igual que otros equipos sudamericanos. Lo único que yo estoy haciendo es tratar de censurar para que se corrijan las cosas”.

Le puede interesar también: Partidazo: América y Millonarios se citan en un juego sin margen de error

Otro de los temas tuvo que ver con el partido entre Tolima y Nacional, sus polémicas arbitrales y el nivel del equipo verdolaga. Óscar manifestó: “Si nacional es el equipo que tienen mas partidos con VAR es por culpa de la Dimayor. En las jugadas polémicas de ayer se equivocó el arbitro Carlos Betancur. Tolima fue superior”. Por su parte César complementó: “Mire los milagros de semana santa, estamos totalmente de acuerdo en todas las jugadas polémicas del partido. Nacional es líder, pero no viene jugando bien hace rato”.

Le puede interesar también: Ancelotti Jr: "Un jugador como James siempre puede aprender más"

No olvide escuchar el audio del partido.