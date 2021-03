El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Rafael Villegas hablaron sobre la actualidad de Millonarios en la liga colombiana y el futuro inmediato de Freddy Guarín. César dijo: “Hoy debe quedar oficializada la renuncia de Freddy Guarín de Millonarios por motivos netamente personales. Hizo el esfuerzo económico para estar en el club embajador y tuvo que bajar de peso porque llegó gordo. Aplaudo su deseo, pero el fútbol y su tema personal no lo dejaron”. Sobre el tema Rafael agregó: “En el futbol colombiano, en los últimos años se ha demostrado que cualquier equipo puede salir campeón”.

Otro de los temas tuvo que ver con la implementación del VAR a nivel mundial, su utilización, sus polémicas y sus beneficios. Rafael manifestó: “Hay árbitros que no lo dicen en público, pero si conozco que no les gusta que sus partidos tengan VAR. Es una herramienta muy buena, pero hay que preparar mejor a quienes lo implementan”. Por su parte César complementó: “Yo recuerdo cuando llegaron los computadores a Colombia y los periodistas decían que no cambiarían nunca su maquina de escribir. Siempre hemos estado en una idea opuesta a la tecnología”.

