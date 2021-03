“Conflicto en la frontera ha dejado 4.900 desplazados”: Migración Colombia

Tras el conflicto que se viene efectuando entre las Disidencias de las Farc y la Guardia Venezolana en la frontera colombo-venezolana, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, contando la situación de los migrantes venezolanos y colombianos que han huido de sus predios y se han refugiado en el municipio de Arauquita.

Ante esta situación, Espinosa dijo que han sido aproximadamente 4.900 personas que han sido desplazadas, y que, desde Migración en conjunto con el Ministerio del Interior, han generado las ayudas pertinentes para acoger a esta población.

“Tenemos casi 3.000 ciudadanos venezolanos y 1.900 colombianos, hemos encontrado 1.8000 niños y niñas adolecentes y 20 personas lactantes, que se han desplazado, además nosotros estuvimos el domingo trabajando en Arauquita, con el ministro del Interior, y se ha puesto todo un mecanismo para brindarles una protección en este municipio”, resaltó.

Además, añadió que con frecuencia se comunica con migrantes venezolanos, donde ellos manifiestan que solo están de paso mientras pasa toda esta crisis de conflicto que están viviendo estos dos bandos.

“yo hablo constantemente con migrantes venezolanos y ellos me manifiestan que solo están acá de paso para salvaguardar sus vidas, ya cuando esto pase, ellos buscaran el retorno”.

Por último, Juan Francisco Espinosa, dijo que aún estudian la posibilidad de generar identificación a los migrantes venezolanos, ya que eso permitiría abrir las puertas para mayores oportunidades en el país.

No le vamos a quitar la oportunidad a las familias venezolanas de quedarse sin identificación, acá hay un grupo enorme de venezolanos que no tienen pasaporte. No es justo con el colombiano ni con el venezolano excluirlos esto es una puerta de entrada para las oportunidades”, finiquitó.