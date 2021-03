Se declara la Calamidad Pública en Arauca: Ministro de Defensa

Al término de un Consejo de Seguridad en Arauca, el ministro de Defensa, Diego Molano, en diálogo con Caracol Radio, dijo que ya está declarada la calamidad pública en la zona para poder disponer de más recursos y mover más entidades para atender a casi 5.000 desplazados que permanecen en 15 albergues tanto en Arauca como en Arauquita.

“Lo que está absolutamente claro es que en Miraflores dan instrucciones cómplices para combatir selectivamente un problema de narcotráfico. Aquí en Colombia nuestros soldados y policías combaten todos grupos narcocriminales, aquí no ha habido, no hay y no habrá ningún padrino con un grupo narcotraficante, porque es la mayor amenaza para la tranquilidad y estabilidad de la región”.

También se buscan medidas de seguridad para un posible retorno de las personas desplazadas y el ministro de Defensa, Diego Molano, contó que para ese objetivo se decidió aumentar el pie de fuerza en zona fronteriza.

“Se tomó la decisión de pasar de 900 a 2.000 hombres en nuestra fuerza de frontera, fortalecer la presencia de la Armada con dos unidades de combate fluviales, con 90 infantes de marina para garantizar la soberanía y la seguridad en nuestra frontera”.

En Arauca se combatirá especialmente al ELN y a las disidencias de las Farc. además, se seguirá apoyando toda la labor humanitaria para proteger a la población y ser solidarios con los venezolanos que huyen de los combates, cómo ayudar a trasladar los cadáveres que se encuentran del lado venezolano.

“Tuvimos información por parte del Ejército que se estaban trayendo cuatro cuerpos de Venezuela, se han tomado todas las decisiones para apoyar esta atención”.

En otro tema el Ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a una polémica sobre la frase que entregó en una entrevista “6.402 es la cifra que busca crear una imagen negativa de las Fuerzas Militares”, refiriéndose a la cifra de falsos positivos dada por la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Lo que yo he señalado es que lo que debería considerarse es la cifra que tiene la Fiscalía que son 2.400 con información e investigaciones concretas. Esas cifras 6.402 las están utilizando políticamente para señalar a nuestras Fuerzas Militares”.

Diego Molano aseguró que no quiere irrespetar a las víctimas de los falsos positivos, dice que el compromiso del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares es que se esclarezca la verdad, se garantice la reparación a las víctimas y se cumpla el debido proceso.