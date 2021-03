El Pulso del Fútbol, 18 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la clasificación a la final de la Copa Libertadores femenina del América de Cali en el partido ante Corinthians. César dijo: “El penalti es la representación más exacta de la vida en el fútbol. La ilusión enfrentada al miedo, el entrenamiento a la incertidumbre. Por eso vibramos con el triunfo de América frente a Corinthians en la semifinal de la Copa Libertadores femenina”. Sobre el tema Óscar agregó: “La alegría y la felicidad ayer fueron enormes cuando el América eliminó al Corinthians. No era fácil porque ese equipo fue el campeón en Brasil y ellos son potencia en el balompié femenino”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntaba si hay jugadores llamados “Pechofrio” en la Selección Colombia. César manifestó: “Lo que pasa es que nosotros pensamos que por tener unos pocos jugadores en ligas importantes, pero no es tan fácil enfrentar a rivales de envergadura. Pensamos que le podemos ganar a todos y el rival también juega”. Por su parte Óscar complementó: “No me gustaría decir que hay jugadores pechofrio en la Selección Colombia, quizás los hay. Pero la mayoría son de pecho caliente o de pecho tibio”.

