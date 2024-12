Audios del VAR: ¿Falcao estaba en fuera de lugar? Duda aclarada en Millonarios vs Nacional

Polémica aclarada en el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. En la mañana de este martes 3 de diciembre, la Dimayor dio a conocer los audios del VAR correspondientes a la polémica que se produjo sobre el cierre del partido, cuando fue sancionada una pena máxima contra Radamel Falcao García.

En un primer momento se revisó que no hubiese mano del delantero samario, al controlar el balón dentro del área; posteriormente fue analizada la posición tanto del atacante como de William Tesillo; y finalmente se descartó que Danovis Banguero interfiriera en el movimiento de la línea defensiva paisa.

Así las cosas, en el video se explicó paso a paso del análisis arbitral, enfatizando por supuesto en el trazado de líneas hecho por Nicolás Gallo, encargado del VAR. A continuación la charla en la que se corrobora la infracción de Juan Felipe Aguirre y la posición lícita del ‘Tigre’:

No hay mano de Falcao

“Nicolás Gallo: Voy con los del centro. Posible mano del 9. Para mí, penal, pero posible mano antes. Vamos a analizar la acción… Es pecho y acá le cruza el pie, no lo deja patear. Tengo penal. Vamos a cerrarla con la de atrás del arco para ver que no le pegue en la mano… Confirmado, no la toca con la mano y le cruza el pie”.

Tesillo habilita a Falcao

“Nicolás Gallo: Ahora vamos a revisar la APP, por ahora el penal está confirmado… ¿Me escuchaste, Carlos?

Carlos Betancur: Sí, te escuché. Penal confirmado… Eso se llama la APP, ya la están revisando. El penal está, pero están revisando y mientras tanto vámonos ubicándonos.

Nicolás Gallo: Lento, cuando patea. Voy a tener que trazar línea… Está muy ajustada, creo que está desincronizado… Dame detrás del arco… Ahí está, vamos a trazar líneas.

Nicolás Gallo: Bueno, voy a identificar primero cuál es el que está adelantado, porque tengo muchas piernas acá… Esta pierna no alcanzo a verla… Está muy difícil, voy a trazar una línea porque hay muchos pies. Para mí, es el pie de Tesillo. Listo, voy a hacer triangulación con el pie de Tesillo, que es el que veo acá… Virtualmente tengo el pie… Acá se ve la bota en el medio de Aguirre, ahí está… Ahora voy a trazar la línea con el delantero, que lo veo. Es el hombro”.

Penal válido

Nicolás Gallo: Posible interferencia de un jugador (de Millonarios)... Penal, listo. Confirmado, no hay fuera de juego, es overlap. Muy ajustada”.