MinTransporte dijo que está lista APP para navegabilidad del río Magdalena

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la ministra de Transporte, Ángela María Orozco dio a conocer algunos detalles sobre la Alianza Público Privada (APP) para la navegabilidad del río Magdalena. Dicho proyecto busca recuperar la navegabilidad como principal afluente del país.

La APP garantizará el transporte 24 horas / 7 días con 686 kilómetros que van desde Barrancabermeja hasta el Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla, donde las embarcaciones serán las mismas.

"La navegación fluvial es diferente a la marítima. Pueden transportarse barcazas, es una navegabilidad incierta porque depende de las condiciones climatológicas e hidrobiológicos, y es necesaria la alianza para garantizar un dragado permanente para vigilar el impacto. Es un contrato a 15 años con 5 años de construcción donde se incluirán obras de encauzamiento y unidades de monitoreo", dijo la ministra Orozco

Por su parte, la cartera de transporte dio a conocer que la APP es un proyecto que recogía lo hecho años atrás y terminaron involucraron a otras entidades como la Universidad del Norte, el Instituto Alexander von Humboldt, y un acuerdo con el BID para fortalecerse en su estructuración y sacarlo a licitación.

"En el pasado las entidades bancarias no le creyeron al proyecto porque tenía debilidades en su estructura y no generaban certeza a los inversionistas. El análisis que se hizo no tenía actualización de estudios, y lo más grave, que no tenía medida socioambiental para trabajar con las comunidades,", comentó la ministra.

Finalmente reiteró que, con el apoyo del BID se validará toda la operación para ayudar a la comunidad y beneficiar a más de 69 municipios.

