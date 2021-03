El Pulso del Fútbol, 15 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las polémicas arbitrales que se presentaron en el partido entre Nacional y Junior. César dijo: “Me quiero referir a la jugada del gol anulado al Junior frente a Nacional por fuera de lugar. Las líneas no muestras con claridad lo necesario para hacer un juicio absoluto, en ese tipo de jugadas se debe favorecer al equipo que ataca”. Sobre el tema Óscar agregó: “Definitivamente soy hincha creyente del VAR y digo que viva el VAR. Me pareció bien anulado el gol por fuera de lugar, porque la norma dice que se debe cobrar así sea por centímetros”.

Otro de los temas tuvo que ver con el empate entre Boca Juniors y River Plate, y la participación de los jugadores colombianos en el clásico argentino. César manifestó: “El partido fue muy flojo e irregular, fue más de meter y correr, que de jugar. Tanto así que los colombianos de River no pudieron hacer mucho y me parece que el mejor de los nuestros fue Campuzano”. Por su parte Óscar complementó: “Hay situaciones para tener en cuenta, Santos Borré no estuvo bien y eso lo comparto. Pero me pareció que el mejor fue Sebastián Villa, por encima de lo que hizo Campuzano, que también jugó bien”.

