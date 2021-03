El Pulso del Fútbol, 8 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la suspensión de las jornadas 5 y 6 de las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022 y los efectos que tendrá esta decisión. César dijo: "Se suspendió la fecha eliminatoria de marzo. Brasil tiene una nueva cepa de Covid que amarga al mundo. Tener que disputar los partidos sin público, significaría un perjuicio económico para todas las selecciones". Sobre el tema Óscar agregó: "Desde un principio dije que lo mejor era aplazar la fecha y mucha gente me criticó, pero yo no dije nada, porque al final el tiempo siempre me da la razón".

Otro de los temas tuvo que ver con los dos goles marcados por Falcao García con el Galatasaray y si la actualidad del atacante le significa un puesto fijo en la Selección Colombia. César manifestó: "Si Falcao sigue en ese nivel goleador, en ese nivel futbolístico y no se lesiona, es un jugador fundamental como futbolista y como líder". Por su parte Óscar complementó: "Sí señor, como líder, porque eso se lo da Falcao a la Selección Colombia y fue algo de lo que nos faltó en los partidos contra Uruguay y Ecuador".

