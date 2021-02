El Pulso del Fútbol, 25 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria del Real Madrid como visitante ante Atalanta y las polémicas arbitrales que se presentaron en ese encuentro. César dijo: "Siempre he sostenido que en el fútbol no se favorece a uno, ni a otro, y aunque me resistí a creerlo, en el caso del Real Madrid ya no son coincidencias, se nota mucho que a los equipos grandes los favorecen los árbitros". Sobre el tema Óscar agregó: "La expulsión del silbato alemán acabó con las aspiraciones del Atalanta frente al Real Madrid, quien aprovechó eso y la lesión de Duván Zapata para ganar".

Otro de los temas tuvo que ver con el nivel de América de Cali en la liga colombiana y la responsabilidad del entrenador Juan Cruz Real en los resultados del equipo vallecaucano. Óscar manifestó: "Acabemos con ese cuento de que no se le debe exigir por haber ganado en el año 2020. Billones de felicitaciones para ese título, pero con eso no va a ganar en el 2021. Estas marcando calavera". Por su parte César complementó: "¿Se le olvido dirigir a Cruz Real? Pasó de ser héroe a ser villano, pero ¿No tendrán nada que ver los jugadores en el bajo rendimiento? Y en el mal nivel del equipo escarlata".

