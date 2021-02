Entre lágrimas, Ingrid Betancourt le da su despedida a Herbin Hoyos

Ingrid Betancourt, quien estuvo años secuestrada por las Farc, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el fallecimiento por COVID-19 de Herbin Hoyos, periodista de esta casa radial que creó "Las Voces Del Secuestro".

"Cuando lo vi estaba saliendo de la selva, de ese mundo tan cruel. Lo único que tenía cuando estaba en cautiverio eran esas voces del radio. En serio uno sentía que tenía la voz física de las personas. Era un shock emocional muy fuerte, pues a mis espaldas dicen Ingrid y sabía que era Herbin, nunca lo había visto pero lo conocía por la voz. Herbin decía "hermanos para siempre" y ahí acababa su programa. Eso no era carreta, él en serio lo sentía. Tanto así que nuestras familias sintieron que Herbin era un apoyo fundamental", contó.

Por otro lado, habló sobre cómo era Herbin Hoyos con las familias de los secuestrados, teniendo en cuenta que muchos llamaban desde el exterior.

"Mi familia en el extranjero, en ese momento era caro, llamaba a Herbin y él sabía y ayudaba, tenía mucho cuidado de que no fueran a esperar porque en serio era costoso. Podían durar horas hablando y tenía esos detalles. Va a hacer mucha falta... (lágrimas). Cuando uno pasa la vida, encuentra todo tipo de personas que lo impactan a uno. Herbin, lo que nos dejó a todos, es que sabía que él era quien era, era integro, entero, no era oportunista, no era 'acomodado'. Yo oía los mensajes de mi familia y sabía que estaban bien, pero mi familia no sabía nada de mí. Mi hermano me decía que pensaba que estaba hablando conmigo y que se desahogaba", mencionó.

Finalmente, agregó: "Después de la liberación, una de las cosas que me dijo fue que me iba a llamar solo para darme buenas noticias. Y así fue, me llamó para confirmarme más liberaciones. Un par de años yo seguí oyendo las voces del secuestro, era parte de mi vida, aún siendo de 1am a 5am. La voz de Herbin nos trajo mucha paz y esperanza".