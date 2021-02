El Pulso del Fútbol, 19 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la enfermedad que no le permitió al defensor Andrés Felipe Román, su traspaso a Boca Juniors desde Millonarios. César dijo: "Me dio mucha tristeza que Andrés Felipe Román no pudiera pasar los exámenes médicos en Boca Juniors. Él tiene una miocardiopatía hipertrófica, es decir, tiene un corazón grande, que es la causa de más muertes súbitas en el fútbol". Sobre el tema Óscar agregó: "Que Dios te ayude Román, estamos contigo. El médico de Boca dijo que le salvaron la vida".

Le puede interesar también: Russo no lo pasó por alto: El gesto que tuvo con Andrés Román en Argentina

Otro de los temas tuvo que ver con el empate entre América y Santa Fe, y lo que mostraron ambos equipos en el terreno de juego. Óscar manifestó: "En los primeros 45 minutos vi un partido interesante, con dos arqueros como figura y un segundo tiempo mano a mano que deja más felices a los seguidores de Santa Fe, que a los del América". Por u parte César complementó: "Yo vi un buen partido, me gustó mucho el primer tiempo y el segundo considero que fue bueno. Creo que la lluvia afectó el nivel".

Le puede interesar también: Conmebol oficializa día y hora del debut de Reinaldo Rueda con la Selección

No olvide escuchar el audio del programa.