Russo no lo pasó por alto: El gesto que tuvo con Andrés Román en Argentina

No la pasa nada bien Andrés Felipe Román, después de recibir la lamentable noticia de tener una anomalía cardiaca que además de alertar sobre su salud, le impidió fichar con Boca Juniors de Argentina.

Ante la noticia que tomó por sorpresa no solo a los clubes que estaban negociando el pase del colombiano, sino también a la afición de Millonarios y del fútbol en general, el técnico Miguel Ángel Russo no fue ajeno a la situación que vive Román, a quien justamente puso a debutar en 2017.

El técnico de Boca Juniors se acercó al hotel donde se hospedaba Andrés Felipe Román para acompañarlo en este momento, sobre todo porque se conoció desde Argentina que el jugador, al conocer su fallo médico, no pudo evitar estar desconsolado por no solo por no poder fichar con el Azul y Oro, sino por la preocupación de su salud.

Russo fue, justamente, quien le pidió a la dirigencia de Boca fichar a Román, luego de hacerlo debutar con Millonarios en 2017 y desde entonces el colombiano se consolidara como una pieza clave en el ‘embajador’.

Andrés Felipe Román se convirtió en titular indiscutido del planteamiento de Alberto Gamero en Colombia, incluso, fue convocado por Reinaldo Rueda para el pasado microciclo de trabajo en Barranquilla que realizó la Selección Colombia.